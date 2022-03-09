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Дефолт неминучий: Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ
09 марта 2022 | 08:47
Дефолт неминучий: Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Fitch.
"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий", – йдеться у повідомленні.
Агентство востаннє знизило рейтинг РФ до В менше ніж тиждень тому, 3 березня. Проте переглянуло його у середу з огляду на останні кроки західних країн та Кремля.
Зокрема, указ Путіна, яким він дозволив виплачувати валютні борги у рублях перед "недружніми" країнами – тобто тими, що наклали санкції проти агресора: США, Британією, країнами ЄС. Такі платежні, попри будь-які регулювання всередині РФ, не будуть вважатися виконанням зобов’язань і фактично означатимуть дефолт емітента.
Крім того, з кінця минулого тижня ЦБ Росії заборонив передавати боргові купони за ОВДП в рублях нерезидентам.
Загалом, зазначає Fitch, подальше посилення санкцій та обмеження торгівлі енергоносіями збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань.
Існує й інший ризик, який агентство визначає як незначний – встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу,наприклад – через пряме блокування переказу коштів, або через системи клірингу.
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