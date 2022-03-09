Джонсон не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією

09 марта 2022 | 17:44

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією, оскільки вона порушила фундаментальні принципи міжнародного права, повідомляє Новое время.

"Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин" , - сказав він. За словами Джонсона, не наше завдання намагатися змінити Росію та вирішувати якою вона має бути. "Наше завдання — домогтися того, щоб ми були єдиними і ми протистояли агресії, допомагаючи Україні. І щоб Путін зазнав невдачі у цьому починанні" , - сказав він.



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