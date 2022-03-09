|
Джонсон не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією
09 марта 2022 | 17:44
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він не бачить можливості повернення до нормальних відносин з Росією, оскільки вона порушила фундаментальні принципи міжнародного права, повідомляє Новое время.
"Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин", - сказав він.
За словами Джонсона, не наше завдання намагатися змінити Росію та вирішувати якою вона має бути.
"Наше завдання — домогтися того, щоб ми були єдиними і ми протистояли агресії, допомагаючи Україні. І щоб Путін зазнав невдачі у цьому починанні", - сказав він.
также читайте
[09.03.2022]
[08.03.2022]
[08.03.2022]
[08.03.2022]
|
по теме
Столтенберг застеріг Росію від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну
09. 03. 2022 | 17:59
Напад Росії на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни, що вирує у Східній Європі, повідомляє Ділова столиця. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Кулеба звернувся до Німеччини та закликав дати більше зброї
09. 03. 2022 | 17:57
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати більше зброї Україні та жорстко розкритикував за зволікання з ухваленням рішення після нападу Росії. Про це він написав у статті для німецького видання Die Welt.
Росія стрімко втрачає військову техніку в Україні, - CNN
09. 03. 2022 | 17:55
За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу, повідомляє РБК-Україна.
ЄС запровадить нові санкції проти РФ
09. 03. 2022 | 17:46
Країни Євросоюзу завершують підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Він може бути оголошений вже у вівторок, 8 березня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»