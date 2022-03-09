ЄС запровадить нові санкції проти РФ

09 марта 2022 | 17:46

Країни Євросоюзу завершують підготовку нового пакету санкцій проти Росії. Він може бути оголошений вже у вівторок, 8 березня, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Новий пакет може включати обмеження доступу до європейських портів, санкції проти кораблів, розширення списку санкцій фізосіб і нові обмеження на доступ до технологій для оборонної сфери.

ЄС також працює над посиленням режиму дотримання санкцій, у тому числі над обмеженням того, як криптовалюти можна використовувати для їхнього обходу.

Росії загрожує міжнародна ізоляція через повномасштабний напад на Україну. США та ЄС вже оголосили кілька пакетів санкцій проти РФ. Сім російських банків, зокрема ВТБ, відключають від SWIFT.

"Це зупинить діяльність цих банків у всьому світі і ефективно заблокує російський експорт та імпорт", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Країни Заходу також запровадили санкції проти російського центробанку, щоб заблокувати його доступ до міжнародних резервів Росії. Також Єврокомісія заборонила всім зареєстрованим у РФ та контрольованим Росією літакам приземлятися, злітати чи пролітати над територією ЄС.