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Росія стрімко втрачає військову техніку в Україні, - CNN

09 марта 2022 | 17:55

За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні. Втрати РФ за два тижні досягають 10% військового активу, повідомляє РБК-Україна.


Як повідомили джерела телеканалу в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, що використовувалися під час вторгнення в Україну, зараз знищені або виведені з ладу.

Втрачена техніка включає танки, літаки, артилерію та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, про які розвідка повідомляла минулого тижня.

За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони США, Росія задіяла в Україні майже 100 відсотків своєї бойової потужності.



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