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Столтенберг застеріг Росію від атак на лінії постачань із країн НАТО в Україну
09 марта 2022 | 17:59
Напад Росії на лінії постачань країн-союзників, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечною ескалацією війни, що вирує у Східній Європі, повідомляє Ділова столиця. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН. Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо відбудеться якийсь напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, це призведе до спрацьовування статті 5 (положення про самооборону в установчому договорі НАТО: напад на одного члена НАТО є нападом на всі 30 країн-членів, — ред.)", — сказав він.
"Я абсолютно переконаний, що президент Путін знає про це, і ми усуваємо всі підстави для прорахунків, нерозуміння нашого зобов'язання захищати кожен дюйм території НАТО", — наголосив генсек Альянсу.
Він додав, що є чітка різниця між лініями постачання всередині України та за її межами.
"В Україні триває війна, і, звісно, лінії постачання всередині України можуть бути атаковані", — зауважив він.
Генсек наголосив, що напад на територію НАТО, війська НАТО був би нападом на Альянс.
Столтенберг також зазначив, що послання НАТО Росії полягає в тому, що "вони мають покласти край війні, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну і що ми продовжуємо впроваджувати безпрецедентні санкції".
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