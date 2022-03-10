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Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
10 марта 2022 | 07:29
Про розпач росіян свідчить зміна риторики навіть запеклих пропагандистів.
Уряд Росії звільнив з посад вісьмох генералів та змінив тактику ведення війни в Україні. Про це сьогодні в ефірі спільного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, на сьогоднішній день у Росії змінилися плани з початку війни, яку вони хотіли зробити за 2-3 дні та "пройти маршем Хрещатиком".
"Цього немає і ніколи не буде. Більше того, вони зараз перейшли до іншої тактики. Вони змінили керівництво. У них було знято близько 8 генералів зі своїх посад, тому що вони не виконали завдання. Зараз призначені нові", – повідомив Данілов.
За словами Данілова, те, що відбувається зараз у росії, можна назвати "розпачем", про що свідчить зміна риторики пропагандистів.
"Вже навіть такі як Соловйов і багато інших мерзотників дають задню, починають розмірковувати, а що не так, а ми не думали, що це є нація, що вони так згуртувалися, тощо", - сказав секретар РНБО.
Данілов також додав, що у вівторок, 8 березня, Конгрес США заслухав розвідувальні підрозділи щодо ситуації в Україні, "і всі вони у прогнозах сказали, що перемога буде за нами".
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