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У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР

10 марта 2022 | 07:32

Однією з причин неспрацьовування парашута може бути його вмисне неправильне укладання перед вильотом, кажуть українські розвідники.


В Головному управлінні розвідки заявили, що фіксують багато випадків, коли у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ГУР Міноборони.

"Днями українською системою ППО було збито російський літак Су-27. Ворожий льотчик катапультувався, але загинув. Збитий російський пілот став одним із багатьох тисяч окупантів, які прийшли "на Україну", а залишаться назавжди в українській землі. Однак цей випадок має свою особливість і поповнив статистику збитих асів Путіна, у яких після катапультування не розкрився парашут", - зазначили в ГУР.

Розвідники кажуть - наразі триває детальне вивчення уламків цього і раніше збитих російських літаків. 

"З попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - зауважили українські розвідники.

Нагадаємо, полонений російський льотчик розповів, що окупантам свідомо дали наказ атакувати населення України некерованими бомбами.



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