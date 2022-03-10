Арестович після авіаудару по пологовому будику в Маріуполі: ​"А зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна"

10 марта 2022 | 07:34

Радник голови ОП наголосив, що до удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на авіаудар Росії по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що тепер на окупантів чекає ще більш серйозна відсіч від Збройних сил України.

Арестович закликав ЗМІ донести цю інформацію до кожного українського солдата.

Радник голови ОП також записав звернення і до російської армії: "Так ось. До удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки". Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна!" - сказав Арестович.

9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.