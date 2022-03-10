ТЕМА

Русские решили денацифицировать мышей

10 марта 2022 | 11:02


В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей — Минобороны России



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