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США выделят Украине и союзникам 13 млрд.дол
10 марта 2022 | 11:05
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджетных расходах на общую сумму $1,5 триллиона, включающий, в частности, экстренную помощь для Украины и союзников на сумму $13,6 миллиарда. Голосование состоялось поздно вечером в среду по вашингтонскому времени, передает собственный корреспондент Укринформа. Документ, состоящий из более 2,7 тысячи страниц, был поделен для голосования на две части. Первую поддержал 361 конгрессмен, вторую – 260 законодателей, чего было достаточно для принятия законопроекта в целом.
Документ определяет финансирование правительства США на оставшийся финансовый год. Он, в частности, предусматривает выделение $13,6 миллиарда для помощи Украине и союзникам в Европе, а также другие меры для реагирования на российскую агрессию. Пакет включает средства на гуманитарную и экономическую помощь, а также усиление оборонных возможностей Украины и союзников США в странах Балтии и Центральной и Восточной Европы.
Как сообщал Укринформ, с начала российской агрессии администрация Белого дома направила запрос в Конгресс для выделения $6,5 миллиарда для реагирования на развязанную россией войну против Украины, после чего эта сумма была увеличена до $10 миллиардов, а в конце концов до $13,6 миллиарда. Для утверждения документа, его должен поддержать Сенат, после чего президент США должен его подписать.
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