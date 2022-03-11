Россия не в состоянии брать города — ЕС

11 марта 2022 | 14:35

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считвает, что в ходе войны России против Украины стало понятно, что российские войска не в состоянии брать города. Поэтому бомбят их как в Сирии и Чечне. Об этом сообщает tf1info.fr.

По его словам, российские войска прибегают к неизбирательным ударам.

«Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит. Российская армия — это артиллерийская армия. Так что она бомбит без разбора то госпиталь, то тротуары, то дома», — отметил Боррель.

Он также подтвердил, что президента России Владимира Путина за это могут судить в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.