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Россия не в состоянии брать города — ЕС
11 марта 2022 | 14:35
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считвает, что в ходе войны России против Украины стало понятно, что российские войска не в состоянии брать города. Поэтому бомбят их как в Сирии и Чечне. Об этом сообщает tf1info.fr.
По его словам, российские войска прибегают к неизбирательным ударам.
«Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит. Российская армия — это артиллерийская армия. Так что она бомбит без разбора то госпиталь, то тротуары, то дома», — отметил Боррель.
Он также подтвердил, что президента России Владимира Путина за это могут судить в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.
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