ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА-2: «Глиссерная Ловушка-2022» - опять для русских, теперь в Украине

12 марта 2022 | 19:17 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

Похоже, русские впрямь оказались именно примитивными идиотами. Что подтверждают русские доклады наверх и русские разговоры в войсках. Разговоры О том, что "вооруженные формирования и население Украины оказались куда масштабнее и глубже отравлены ядом национализма и бандеровщины, чем предполагалось". Русские обожглись примерно также, как израильтяне с Сектором Газа - начиная с «Войны с «Хез-б-Алла» и в последующем. Израильтяне совершали массу грубейших психологических ошибок в ходе этих операций.

У русских ситуация катастрофичнее, чем у Израиля несколько десятков лет назад. У израильтян впереди были минимум пара десятилетий на попытки разрулить ситуацию с негарантированным успехом, У русских же - максимум несколько месяцев.

На уровне «низового» личного состава до младших офицеров включительно у них идут перманентные споры на тему: Украинцев нужно ровнять под ноль!" Однако присутствует и противное мнение: «У врага даже советские русскоязычные пенсионеры на стороне «нацистов". Убивать их сотнями тысяч – так не пойдет. Нужно сваливать. А пока — поменьше энтузиазма!".



Русские попали в классическую «глиссерную ловушку». Точнее – в ее финальную фазу.

Сам термин "глиссерная ловушка" применительно к конкретной ситуации - это термин из далекого 1934 года. Тогда сталинский военпром на самом высоком уровне объявили новейшие на тот момент торпедные катера-глиссеры типа Г-5 "лучшими в мире и не имеющими аналогов". И понеслась тотальная кампания по их восхвалению (что, вообще говоря тогда было совсем нехарактерно для СССР с его параноидальной секретностью).

При этом в выдающихся качествах катеров типа Г-5 запрещено было сомневаться даже в строго секретных служебных докладах высокому руководству.

В результате за семь с половиной лет "глиссерной вакханалии" в миф о Г-5 поверили все: от Сталина и Ворошилова, Наркомата ВМФ и Главштаба ВМФ до Берия с НКВД и НКГБ...

В результате усилия по выпуску 329 катеров пошли коту под хвост. Огромные потери – около половины построенных, и не более десятка успешных торпедирований.

Причем, главная проблема была даже не в конкретных недостатках проекта , а в порочности самой идеи торпедного катера-глиссера.

В общем – эпичный фейл Андрея Николаевича Туполева. Да-да, того самого «великого советского авиаконструктора». Да, в СССР тогда торпедными катерами занимались именно авиационные конструкторские бюро. Именно такой «оригинальный комплексный подход» почему-то стукнул в больную голову Ленину в 1919-м году.

Думаю, читатель уже догадался к чему я клоню. Да-да, вот в такой сегодня стремительно усугубляющейся ситуации русские и Россия находятся по отношению к государству Украина, ее народу, ее ЗСУ - еще с марта 2014-го.

Интересно, что небезызвестный Гиркин-«Стрелков, тщетно пытавшийся предупредить об этом за годы до нынешней фазы войны. Гиркин даже специальный термин ввел для описания этой ситуации: "крымский наркотик". Его не услышали…

Сейчас наша генеральная задача – сделать так. Что русские возможно быстрее осознали, что они в жестком цугцванге (позиционное положение в шахматной партии, когда любой ход приводит к ухудшению положения.

При этом психологическая война сейчас ведется и гибридным образом - боевым оружием. Боевые потери в N-ской мотострелковой роте, где командир отделения – условный «сержант Ванечкин» – отлично работает в полезном для нас ключе, воздествуя на боевой дух условного Ванечкина.

Четырежды Кавалер Железного Креста, Кавалер Рыцарского Креста Железного Креста с Дубовыми Листьями и Мечами, генерал-полковник Панцерваффе (танковых войск) Вермахта («генерал-полковник» в Вермахте соответствовало советскому «генерал армии», а не аналогичному по названию советскому «генерал-полковник») Герман Гот – постоянно повторял в своих трудах и выступлениях (в т.ч. и на лекциях американским офицерам – слушателям U.S. Army Command and General Staff College): «В конце-концов, господа, главнейшей военной целью крупной войны, ведущейся с решительными целями, но НЕ ставящей задачей тотальное истребление противника, включая и его гражданское население, являются НЕРВЫ противника».

Также Гот мудро замечал: «Главная часть Стратегии – план войны (в военном планировании Украины, где есть документально оформленный и официально утверждаемый Стратегический Замысел и собственно оперативный план – немецкому плану войны времен Гота, соответствует именно первый – Стратегический Замысел, всецело подчиненный высшим политическим соображениям. Иначе и не должно быть, ибо «именно Политика родила Войну и продолжает рожать ее снова и снова во всякое время» (Клаузевиц). Но неверная оценка самих главных условий войны, а тем более отсутствие полноценного «плана войны» как такового могут привести к таким роковым последствиям, которые уже нельзя будет в стратегическом масштабе устранить вообще никакими чисто военными средствами». Именно по этой причине Гот так скептически с самого начала отнесся к пресловутому «Плану Барбаросса».

Наша задача сейчас предельно проста – всеми средствами, от пропаганды в Интернете до огня дивизионов «Смерчей» по районам сосредоточения противника возможно быстрее, полнее и комплексней довести до русских: - вы находитесь в цугцванге. Или в «глиссерной ловушке», если хотите.

Потери, понесенные русскими нацистами в ходе войны против Украины с 8.00 по Киеву (UTC+2:00) 11.03. по 8.00 по Киеву 12.03.2022 г.:

Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – примерно 200 чел.

Основные боевые танки – 9

Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 40

Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 10 ед.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 4 ед.

Огневые средства ПВО – 2 ед. (не считая 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)

Боевые самолеты - 1

- не менее 2-х ед. малых БПЛА

Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов) – 27 ед.

P.S. Зная стандартную тактику ракетчиков-«тактических баллистиков» - «бей – беги» - я уверен, что теперь об этом уже можно рассказать:

- в последние дни у нас в Киеве и на подступах «нездорово спокойно» (что мне не сильно нравится, по правде говоря; впрочем, в минувшую ночь русские восьмидюймовые «Пионы» положили три 110-кг фугасных снаряда прямо в моем микрорайоне – так близко ранее было всего один раз в 04:21 24.02. во время первого удара по Киеву).

Впрочем, наше командование по-видимому не считает, что русские готовят немедленный сюрприз. По крайней мере, в зоне Киевского оборонительного района. Позапрошлой ночью дивизион "Точек-У" с баллистическими ракетами на пусковых и со всеми штатными машинами обеспечения и сопровождения 19-й ракетной бригады Ракетных войск и Артиллерии Сухопутных Войск ЗСУ прошел по нашему проспекту чисто походным порядком. Зачехленные, все дела...

А вот в ночь на 28-е прошлого месяца батарея "Градов" шла в "маршевом боевом", в положении и маршевых интервалах готовности к открытию огня через 30-60 с после останова в любой произвольной точке...

Даже несмотря на то, что в черте города на определенных горизонтальных наводках близлежащим домам от джетов НУРС при пуске могло перепасть очень хорошо...

Конечно, это ночной марш дивизиона наших «Точек» - это русский испанский стыд. У нас и перед войной было всего 14 пусковых установок и два склада с ракетами. Все это русским отлично известно. Ну и вот – война длится уже более двух недель. Результаты - «на морде рожи русского лица». Остается добавить только «то самое» «Бу-га-га!»