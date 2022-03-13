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Трупов нереально много: в Беларусь свозят убитых и раненых российских военных

13 марта 2022 | 08:10

Госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых российских военных, а морги – убитых. Об этом сообщает белорусская слуба Радыё Свабода со ссылкой на свои источники.


Белорусские медики подписали соглашение о неразглашении этой информации. Некоторым врачам угрожали увольнение, утверждают местные жители, с которыми общались журналисты.

Морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда «Российских железных дорог», сказано в сообщении.

«Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить.

В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян», – рассказывает житель Мозыря.

Другой источник рассказал, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами, о которых заботятся все врачи, даже узкие специалисты.

В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу.

Жители Гомеля рассказали, что раненых россиян возят автобусами и ПАЗами, убитых – грузовиками.

«На «Урале» их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию», – сказал житель Гомеля.

Издание сообщает также, что в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян.

Кроме того, раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, в больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.



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