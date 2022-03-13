«ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-3: рука помощи из стана врага

13 марта 2022 | 15:50 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"

Примерно с 8-9 марта в русской информационной войне против Украины явственно обозначилась новая линия. В психологический бой дружно бросилась самая разнообразная «пацифисткая» и «миролюбческая» шваль, в т.ч. позиционирующая себя как якобы даже оппозиционная путинскому режиму. Избитые тезисы о «пушечном мясе», «равно несправедливой войне с обеих сторон – а потому «это не ваша война», «бессмысленных жертвах», «обрекании на смерть и страдания простых мирных людей, которые хотят просто хоть какого угодно, но мира» - и пр. и пр.

При этом сверкают виртуальные молнии в ныне дружно молчащих постсоветских правозащитников и обличителей призывного рабства - «тех многих из немногих» кто даже в России поддержали и украинскую мобилизацию и наши военные усилия по спасению нации и государства от русского имперского хищника.

Но среди «правозащитников в целом» всегда присутствовал небольшой процент непоколебимых пацифистов. Я знал нескольких человек, сознательно ведших активную именно пораженческую деятельность в годы Второй советской интервенции в Афганистан (1979-1989). А ведь была еще и малоизвестная Первая интервенция в 1929-м – тоже, кстати, закончившаяся провалом. При этом никто из них никогда не пожелал бы поражения Союза ССР в Великой Отечественной.

Подавляющее большинство правозащитников выступают противниками сугубо конкретных войн. Их позиция: Любая война — зло и трагедия, но порой случается, что это единственный способ избежать большего зла.

Также многие, даже в Комитетах солдатских матерей, яростно критиковавшие советскую призывную практику и призывную армию, никогда не выступали против призыва вообще и всегда. В 1990-е на пока еще русском Дальнем Востоке были два вопиющих происшествия. В одном случае несколько солдат на острове Русском умерли от дистрофии. В другом — в небольшом подразделении на одном из островов Курильской гряды, доведенное до отчаяния голодом, антисанитарией и издевательствами, в которых участвовали и офицеры со своими женами — солдаты подняли форменный вооруженный мятеж, перебили всех обидчиков, включая офицерских жен, установили контроль над островком, заняли как умели оборону и дали бой спецназу, прилетевшему «восстанавливать конституционный порядок». При этом один вертолет Ми-8 со спецназовцами был сбит и рухнул у берега, похоронив под своими обломками более двух десятков карателей.

Вот после этих и других менее диких случаев сформировалась ныне мейнстримная позиция правозащитников: «Государство обязано создать нормальные условиях службы по призыву, а пока оно не в состоянии этоо сделать мы будем бороться против призыва и делать все, чтобы напрямую саботировать его».

Та же законный Президент Республики Беларусь Светлана Тихановская с ясным пониманием обозначает свою позицию, призывая матерей России и Беларуси делать все для саботажа военных усилий своих правительств и поражения России в нынешней войне. Это отнюдь не лицемерие. Светлана Георгиевна прямо заявляет, что для нашей, украинской стороны, она считает эту войну справедливой. Поэтому призывает нас держаться, а всех - помогать нам чем могут. А матерей русских и беларуских солдат Тихановская просит воздействовать на своих детей, чтобы они не выполняли преступные приказы, сдавались в плен, саботировали обслуживание русских самолетов на беларуских авиабазах вплоть до прямого вредительства и пр. И также призывает укрывать русских и беларуских дезертиров и уклонистов.

Никакие это не двойные стандарты. Как бы кто ни пытался любить сову глобусом. А следование классическому, далеко не только марксистскому взгляду о принципиально разном отношении к справедливым и несправедливым войнам.

8 марта я общался с руководительницей одного из территориальных отделений «УкрСибБанка». Формально «французско-оффшорный» — среди ключевых конечных бенефициаров — российские граждане. И вот в отделения поступил «Приказ с самого верха, который не обсуждается»: «Не считаясь с операционными издержками делать все возможное от банка «для поражения нашей (РФ) страны в войне с Украиной». Это дословно.

Эти ребята прекрасно понимают, чем это чревато. И что «чревато» может не ограничиться бизнес-проблемами. Честь банку и хвала!

А вот все наш, не «иностранные»и банки, имеющие среди ключевых бенефициаров русских — прогнулись. Один достаточно значимый в Украине парализовал расчеты через свои системы уже в первые пару часов войны. Несколько других целенаправленно пытались раздуть панику на валютном рынке.

группы Paribas бросают в «войну быков и медведей» все свои международные резервы. И доллар у нас сейчас стоит даже несколько дешевле, чем был до «признания» Фейковой Федерацией 404 фейковых же «Л/ДНР.

Причем, именно «УкрСиб» держит самый низкий курс. А это вкупе с брошенной на рынок валютной массой, в том числе наличкой в совершенно астрономических для нынешних времен тотального безнала количествах, есть бесцеремонное выкручивание рук валютным спекулянтам.

До сегоднешнего дня еще играл в «РуССкие не сдаются!» и пытался «быковать» на долларе» (в биржевом понимании этого термина, т.е. играть на повышение курса) только «Конкорд». Но сегодня сдался и он.

Правда, решил броситься на амбразуру «Укрстройинвестбанк». Но, думается, вышеупомянутые русские научат этого отщепенца родину не любить.

Конечно, банкиры — это одно, а правозащитники, с которых я начал свой рассказ — сильно другое. Но занять чью-то сторону в конфликте — это не лицемерие и не двойной стандарт. Это – осознанная позиция.

Всем же прочим «пацифистам» и «миротворцам» нравится вспоминать об антивоенном движении в США во время Вьетнамской войны — не так ли?

Так вот, на тогдашних протекстах крайне редко высказывалось формальное сожаление по поводу зверств Вьетнамской «народной» армии, особенно ее формирований, легендированных в качестве «Народного фронта освобождения Южного Вьетнама» (Вьет-Конг). Могших, кстати, после вакцинаЭти парни могли зайти в деревню, где оккупанты провели вакцинацию вьетнамских детей от полиомелита и поотрубать деткам руки, куда кололи прививки - на глазах у их матерей...

- Ах, это другое!

Ну так вот и у нас, и у тех, кто на нашей стороне — «Это — другое!».



Автор Сергей Гончаров

- в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)

Потери, понесенные русскими нацистами в ходе войны против Украины и Украинского Народа с 8.00 по Киеву (UTC+2:00) 12.03. по 8.00 по Киеву 13.03.2022 г.:

Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – до нескольких сотен человек.

Основные боевые танки – 12

Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 21

Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 5 ед.

Огневые средства ПВО – 1 шт. (потери по огневым средствам ПВО противника приводятся без учета 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)

Боевые самолеты – 16 (включая только подбитые)

Вертолеты - 3

- несколько едениц малых БПЛА

Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов) – 15 ед.

P.S. А минувшей ночью – над Киевом была идеальная для военного времени погода – «замерзающий туман». Современные боевые самолеты оперативно-тактической «фронтовой» авиации и разведывательно-ударные и ударные БПЛА - даже любые суперпуперные, снабженные даже любым самым суперпуперным «высокоточным оружием» – в таких условиях прицельные удары наносить не в состоянии. Вроде мелочь, а приятно…