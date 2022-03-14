Снаряд влучив в житловий будинок на вулиці Богатирській в Києві

14 марта 2022 | 08:21

Є жертви.

Сьогодні на світанку в Оболонському районі по вул. Богатирській, 20 артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування з 1-й по 3-й поверх і загоряння квартир на 3-му та 4-му поверхах.

О 07:04 пожежу локалізували на площі 500 м кв. Підрозділи ДСНС врятували 4 людей, пошуки тривають. Інформація про потерпілих уточнюється, повідомляє пресслужба ДСНС.

Оновлення. О 07:58 пожежу ліквідовано. На місці події виявлено тіла двох загиблих. Крім того, трьох людей госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи.