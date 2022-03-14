|
В Украине оптимизируют часть блокпостов, чтобы разгрузить дороги - Монастырский
14 марта 2022 | 08:23
По словам Монастырского, блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов, а также для проверки документов.
Национальная полиция, Вооруженные силы совместно с территориальной обороной проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении.
По словам Монастырского, в Украине нужно наводить порядок с большим количеством блокпостов, которые препятствуют эвакуации людей из зоны боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи.
"В ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов, а все, которые в этот список не войдут, будут убраны. Таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков в стране. Это сэкономит время, горючее, а главное силы и нервы наших людей", — заявил министр.
По его словам, блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов. А также на них проводится проверка документов и транспорта.
"Считаю вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города, при этом на выезд проверка будет только выборочной", — отметил он.
также читайте
[14.03.2022]
[11.03.2022]
|
по теме
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
14. 03. 2022 | 09:06
Станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі українських телеканалів. Він додав, що сума збитків зростає щодня з продовженням воєнних дій.
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
14. 03. 2022 | 08:56
13 березня російські окупанти посилено обстрілювали адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк, через що у різних районах міста спалахнули пожежі.
Иран признал ответственность за нанесение ракетного удара по иракскому Эрбилю
14. 03. 2022 | 08:41
Эрбиль – один из крупнейших городов на севере Ирака. 13 марта он подвергся ракетному обстрелу. Целились по объектам рядом с огромным комплексом консульства США в Иракском Курдистане. Практически сразу в произошедшем заподозрили Иран. Но в Тегеране и не стали скрывать свою причастность к ракетной атаке: ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, назвав его местью за нанесение Израилем удара по Сирии, в результате которого погибли два иранских военнослужащих.
В Україні повертаються ліміти на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті
14. 03. 2022 | 08:37
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»