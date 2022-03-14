В Украине оптимизируют часть блокпостов, чтобы разгрузить дороги - Монастырский

14 марта 2022 | 08:23

По словам Монастырского, блокпосты все же нужны для охраны стратегических дорог и инфраструктурных объектов, а также для проверки документов.

Национальная полиция, Вооруженные силы совместно с территориальной обороной проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в видеообращении.

По словам Монастырского, в Украине нужно наводить порядок с большим количеством блокпостов, которые препятствуют эвакуации людей из зоны боевых действий, а также мешают доставке гуманитарной помощи.