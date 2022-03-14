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Колонна горела два дня — украинские защитники уничтожили под Черниговом скопление войск РФ
14 марта 2022 | 08:27
За прошедшие двое суток защитники Чернигова уничтожили значительное количество вражеской техники в окрестностях города и в близлежащих селах района, сообщает в Фейсбук оперативное командование «Север» Вооруженных сил Украины.
В частности, артиллерийскими подразделениями войск ОК «Север» разбито до 80 единиц техники, которая пыталась форсировать реку для продвижения в киевском направлении, что значительно разрушило планы врага.
В ночь с 11 на 12 марта разбита колонна техники 228 мотострелкового полка 90 танковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации, которая должна была обеспечивать логистику врага. Два дня пылали в огне автомобили с топливом, боеприпасами и вооружением.
Умелыми действиями подразделений ОК «Север» была разбита бригадно-тактическая группа того же полка, которая пыталась блокировать Чернигов.
В окрестностях областного центра украинские военные обнаружены и уничтожили два командно-наблюдательных пункта БТГр противника из состава 35 омсбр (г. Алейск, Алтайский край).
Кроме того, защитникам Чернигова удалось ликвидировать вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Тем не менее, враг продолжает наносить авиа- и ракетные удары по гражданским объектам и жилым домам Чернигова, убивает мирное население, разрушает жилье, несмотря на Международное право и правила ведения боевых действий.
Также в Черниговской области остановили целое танковое подразделение РФ, двигавшееся на Киев.
Российские танкисты планировали беспрепятственно пройти через наших защитников и выдвинуться в направлении Киева.
После ожесточенного боя враг был уничтожен, а танкистам армии оккупанта так и не суждено было увидеть столицу Украины.
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[11.03.2022]
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