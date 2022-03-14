Телевізійну вежу на Рівненщині зруйновано внаслідок обстрілу

Уночі 14 березня російські окупанти атакували Рівненщину.

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, унаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу.

"На місці працюють фахівці. Деталі зʼясовуються", – додав очільник ОВА.

За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 05:30 14 березня поблизу Рівного пролунали два вибухи.

Повітряна тривога на території всієї Рівненської області тривала практично всю ніч. Відбій було оголошено о 7:39.

Як уточнив Віталій Коваль, телевежу зруйновано. На Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.

"Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи ТВ і радіо", – заявив очільник Рівненської ОВА.

Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.