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Телевізійну вежу на Рівненщині зруйновано внаслідок обстрілу

14 марта 2022 | 08:33

В області не працює теле- та радіомовлення.


Уночі 14 березня російські окупанти атакували Рівненщину

Як повідомив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль, унаслідок авіаудару пошкоджено телевізійну вежу.

"На місці працюють фахівці. Деталі зʼясовуються", – додав очільник ОВА.

За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 05:30 14 березня поблизу Рівного пролунали два вибухи.

Повітряна тривога на території всієї Рівненської області тривала практично всю ніч. Відбій було оголошено о 7:39.

Як уточнив Віталій Коваль, телевежу зруйновано. На Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.

"Ми зробимо все можливе і залежне від нас для якнайшвидшого відновлення роботи ТВ і радіо", – заявив очільник Рівненської ОВА.

Рівненська телевежа розташована в селі Антопіль, приблизно за 15 км від обласного центру.



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