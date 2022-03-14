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Росія демонструє готовність до серйозних переговорів, - Держдеп США

14 марта 2022 | 08:35

На думку Держдепартаменту, цьому сприяв тиск Заходу на Москву.


Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила про певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" Росії з Україною. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інтерв'ю Шерман для Fox News.

"Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних серйозних переговорів", - заявила Шерман. Вона також стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.

Заступник держсекретаря також зазначила: "Ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден доручив виділити додаткові 200 млн доларів на військову допомогу Україні. 



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