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Росія демонструє готовність до серйозних переговорів, - Держдеп США
14 марта 2022 | 08:35
На думку Держдепартаменту, цьому сприяв тиск Заходу на Москву.
Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила про певні "ознаки готовності до серйозних переговорів" Росії з Україною. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інтерв'ю Шерман для Fox News.
"Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних серйозних переговорів", - заявила Шерман. Вона також стверджує, що цьому сприяв тиск Заходу на Москву.
Заступник держсекретаря також зазначила: "Ми маємо допомагати українцям усіма можливими способами".
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден доручив виділити додаткові 200 млн доларів на військову допомогу Україні.
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