В Україні повертаються ліміти на вивезення за кордон готівки в іноземній валюті

14 марта 2022 | 08:37

Більш ніж 10 тисяч євро вивозити не можна.

В Україні повертаються обмеження на вивезення за межі країни готівки в іноземній валюті. Відповідне рішення Національний банк України ухвалив 13 березня. Усім українцям, які виїжджають за кордон, не можна вивозити за кордон готівкові валютні цінності, обсяг яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро. Нацбанк запевняє, що такий крок у нинішній ситуації є вимушеним.

Якщо ж громадяни мають власні кошти, еквівалент яких перевищує встановлений ліміт, тоді на кордоні необхідно буде надати такі документи:

довідка про зняття готівки з власних (особистих) рахунків;

валютно-обмінна квитанція;

довідка про придбання банківських металів

Це рішення ухвалили для запобігання виведенню капіталу за кордон з огляду на комунікації з відповідними органами влади, кажуть у НБУ.

Також українці мають декларувати валютні цінності, вартість яких перевищує еквівалент у 10 тисяч євро, коли перетинають державний кордон України. Ця вимога залишається незмінною.