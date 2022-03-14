Иран признал ответственность за нанесение ракетного удара по иракскому Эрбилю

14 марта 2022 | 08:41

Эрбиль – один из крупнейших городов на севере Ирака. 13 марта он подвергся ракетному обстрелу. Целились по объектам рядом с огромным комплексом консульства США в Иракском Курдистане. Практически сразу в произошедшем заподозрили Иран. Но в Тегеране и не стали скрывать свою причастность к ракетной атаке: ответственность за ракетный удар взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, назвав его местью за нанесение Израилем удара по Сирии, в результате которого погибли два иранских военнослужащих.

Как заявляется на сайте КСИР, атаковали некий израильский стратегический центр, расположенный возле американского консульства. По версии иранской стороны, речь идет о секретном объекте израильской разведки «Моссад». Иранцы утверждают, что Израиль сам несет ответственность за произошедшее, поскольку атаковал в Сирии первым.



Что интересно, власти США не стали реагировать молниеносно и агрессивно. Наоборот, в Госдепе практически сразу поспешили заявить, что не американское консульство было целью ракетной атаки. В заявлении министерства внутренних дел Иракского Курдистана заявляется, что ракеты запустили из-за границы Ирака, но Иран в тексте документа не фигурирует. Это и понятно: сейчас США совсем не хочется начинать конфронтацию с Ираном на фоне украинских событий и роста цен на нефть.



В итоге мы видим, что такое масштабное действие как ракетную атаку по районе американского консульства в Эрбиле, власти США пытаются если не проигнорировать, то не придавать ему особого значения. Соответствующее указание, судя по всему, дано и властям Иракского Курдистана: не акцентировать внимание на источнике ракетного удара.



Американские объекты в Ираке и ранее подвергались ракетным обстрелам с иранской территории. Официальные лица США предпочитали обвинять в этом некие группы, действующие при поддержке Ирана. Более откровенны американские военные в частных интервью. Так, генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи в декабре 2021 года заявил, что Иран по-прежнему желает, чтобы американские войска ушли из Ирака.



Впрочем, президент США Джо Байден ранее и так планировал завершить миссию в Ираке к 31 декабря. Американские военные постепенно переходят к роли консультантов в Ираке, но присутствие армии США в этой стране сокращается. Однако это неизбежно повлечет за собой увеличение активности Ирана, который будет стараться свести к минимуму влияние и США, и Израиля на политическую жизнь Ирака и особенно Иракского Курдистана.