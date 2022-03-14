ТЕМА

Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників

14 марта 2022 | 08:56

13 березня російські окупанти посилено обстрілювали адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк, через що у різних районах міста спалахнули пожежі.


"Протягом 13 березня російські окупанти зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька." - повідомив 

голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно. 

Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити". 



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