Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників

14 марта 2022 | 08:56

13 березня російські окупанти посилено обстрілювали адміністративний центр Луганської області – Сєвєродонецьк, через що у різних районах міста спалахнули пожежі.

"Протягом 13 березня російські окупанти зосередили увагу на обстрілах житлових кварталів та об’єктів інфраструктури Сєвєродонецька." - повідомив

голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram.

В Сєвєродонецьку вчора палали будинки і в старих, і в нових районах, школа, лісгосп та багато інших об’єктів. Обстріли настільки масштабні, що не вистачає рятувальників – вони просто не в змозі бути всюди одночасно.

Люди намагаються виїхати, бо багатьом з них вже немає, де жити".