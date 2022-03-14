ТЕМА

РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки

14 марта 2022 | 09:06

Станом на 13 березня Росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 мільярдів доларів. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі українських телеканалів. Він додав, що сума збитків зростає щодня з продовженням воєнних дій.


Міністерство економіки почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією у квітні.

"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки тільки тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підвести проміжні підсумки березня і тоді називати певні цифри", – розповів Кудін.

Він зазначив, що Мінекономіки рахує збитки від бойових дій в Україні за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також рахує шкоду, завдану інфраструктурі країни.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100