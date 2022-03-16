Арестович: санкції "ламають хребет" російській економіці

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що санкції країн Заходу, запроваджені щодо кремлівського режиму за агресію проти України, врешті-решт зламають економіку РФ.﻿ Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, 15 березня, повідомляє Новое время.

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