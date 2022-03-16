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Арестович: санкції "ламають хребет" російській економіці

16 марта 2022 | 11:42

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що санкції країн Заходу, запроваджені щодо кремлівського режиму за агресію проти України, врешті-решт зламають економіку РФ.﻿ Про це він сказав під час брифінгу у вівторок, 15 березня, повідомляє Новое время.


"Вони вбивають економіку Росії, просто ламають їй хребет. Набіулліна (голова Цетробанку — ред.) вже подала у відставку. І експерти кажуть, навіть якщо зараз миттєво зняти всі санкції, російська економіка ніколи не повернеться до того рівня, який був до війни. Занадто важкий удар, і вони вилазитимуть десятиліттями з санкцій. Але поки що їх ніхто не збирається знімати", — зазначив Арестович.

За його словами, наслідком санкційного тиску для РФ стане справжній економічний колапс.

"Все. Це буде країна четвертого світу. Не другого, не третього, а четвертого. І якщо вони не встигнуть звідси піти та компенсувати нам усе, що вони наробили, то вони вже не піднімуться", — додав представник ОПУ.


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