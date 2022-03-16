Кума Путина ищут по всей Украине

16 марта 2022 | 13:59

В Украине усиленная группа силовиков,занимается розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука.

Как пишет Украинская правда, по состоянию на 11 марта у правоохранителей была информация, что подозреваемый покинул свой дом ориентировочно 24 февраля, выключил телефоны и с тех пор не выходил на связь.



По оперативной информации, Медведчук находится на территории Украины и скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников.



В настоящее время поиском Медведчука занимается специальная группа, в которую входят сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора. Оперативно-розыскные мероприятия, по словам источников, проводятся по всей стране, в том числе в западных областях.



При этом среди соратников Медведчука отрабатывался адрес Нестора Шуфрича в Закарпатье. Но оперативные мероприятия и отработка возможных мест укрывательства пока результатов не дали.



Также, по словам собеседников УП, усиленно мониторится пограничная зона. Розыск продолжается. В поисках задействовано значительное количество личного состава.