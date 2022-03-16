ТЕМА

Кума Путина ищут по всей Украине

16 марта 2022 | 13:59

В Украине усиленная группа силовиков,занимается розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука.


Как пишет Украинская правда, по состоянию на 11 марта у правоохранителей была информация, что подозреваемый покинул свой дом ориентировочно 24 февраля, выключил телефоны и с тех пор не выходил на связь.


По оперативной информации, Медведчук находится на территории Украины и скрывается у коллег из "Оппозиционной платформы – За жизнь" и других соратников.

В настоящее время поиском Медведчука занимается специальная группа, в которую входят сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора. Оперативно-розыскные мероприятия, по словам источников, проводятся по всей стране, в том числе в западных областях.

При этом среди соратников Медведчука отрабатывался адрес Нестора Шуфрича в Закарпатье. Но оперативные мероприятия и отработка возможных мест укрывательства пока результатов не дали.

Также, по словам собеседников УП, усиленно мониторится пограничная зона. Розыск продолжается. В поисках задействовано значительное количество личного состава.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

демократия по-московски
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100