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Кума Путина ищут по всей Украине
16 марта 2022 | 13:59
В Украине усиленная группа силовиков,занимается розыском подозреваемого в государственной измене кума Путина Виктора Медведчука.
Как пишет Украинская правда, по состоянию на 11 марта у правоохранителей была информация, что подозреваемый покинул свой дом ориентировочно 24 февраля, выключил телефоны и с тех пор не выходил на связь.
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[16.03.2022]
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