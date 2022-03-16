В Офісі президента розповіли, на який "нейтралітет" готова Україна

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24.01.2010, Иран. Авария при посадке Ту-154 иранской авиакомпании Taban Air в Мешхеде. Загорелся хвостовой отсек, потом он взорвался. От самолета остался полуобгоревший и разрушенный фюзеляж. Пока сообщают о 46 пострадавших, погибших нет. Всего на борту «тушки» было 157 пассажиров и 13 членов экипажа. BBC пишет, что самолет задержался вчера в Мешхеде из-за непогоды, а когда взлетел сегодня, сразу запросил экстренную посадку из-за сердечного приступа у одного из пассажиров.