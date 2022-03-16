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В Офісі президента розповіли, на який "нейтралітет" готова Україна
16 марта 2022 | 18:57
Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними й не протокольними гарантіями безпеки. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.
"Ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про "шведську" чи "австрійську" моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ.
Тому модель може бути лише "українською" і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів", - підкреслив Подоляк.
Он также объяснил, что подразумевается под "украинской моделью по гарантиям безопасности".
"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні.
Але беруть активну участь на стороні України в конфлікті і офіційно забезпечують негайні поставки нам необхідного обсягу зброї.
І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите", - заявив радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувалася напасти на сусідів, на відміну від РФ. Тому наша країна хоче мати сильний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.
Словам Подоляка передувала заява члена російської делегації Володимира Мединського, який сказав, що Україна на переговорах пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету.
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