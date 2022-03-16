ТЕМА

На Мариупольский драмтеатр, в котором прятались сотни людей, сбросили огромную бомбу

16 марта 2022 | 19:02

Российские оккупанты осуществили прицельную авиабомбардировку здания Русского драматического театра в Мариуполе. В здании от уничтожения армией рф пряталось более 1000 человек. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.


Российские оккупанты осуществили прицельную авиабомбардировку здания Русского драматического театра в Мариуполе. В здании от уничтожения армией рф пряталось более 1000 человек. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Самое большое по количеству и размерам убежище людей в центре города. По предварительным данным, там скрывалось более тысячи человек. Каждый раз кажется, что регулярная российская армия перешла границу бесчеловечности. Больницы. Роддом. Теперь массовое убежище с более чем 1000 гражданских лиц. Авиационная бомба — по виду последствий, не менее тонны тротила», — написал Андрющенко.

На данный момент количество погибших и пострадавших неизвестно.

«Вероятность добраться для разбора завалов низкая из-за постоянных обстрелов и бомбардировок города. Это не преступление. Это – не геноцид. Просто мир еще не придумал слова, способные описать преступления россии», — признался Андрющенко.



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