В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.

В то же время, беларусский ресурс Медиа-Полесье сообщает, что взрыв на аэродроме - это плановое разрушение удаленного старого здания.

В Барановичах в районе 61-й авиабазы звучат взрывы и виден столб дыма. Об этом сообщает Intex-press со ссылкой на своих читателей.