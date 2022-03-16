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В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

16 марта 2022 | 23:53

Вечером 16 марта жители нескольких городов Беларуси сообщили о взрывах. Сильные хлопки услышали в Барановичах, Пинске, Слуцке и других населенных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Наша Нива".


О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.

Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.

В то же время, беларусский ресурс Медиа-Полесье сообщает, что взрыв на аэродроме - это плановое разрушение удаленного старого здания. 

В Барановичах в районе 61-й авиабазы звучат взрывы и виден столб дыма. Об этом сообщает Intex-press со ссылкой на своих читателей.

Жители города сообщили, что звук от взрывов был слышен во всех районах Баранович, от взрывной волны дрожали стекла.

По словам военных, на авиабазе с помощью взрывчатки уничтожили старое здание. Как заявил изданию начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров, на 61-й авиабазе проводятся взрывные работы для уничтожения бетонного узла.

Он заверил, что шумно будет лишь сегодня и в ближайшие дни взрывов не будет.



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