В Беларуси сообщают о взрывах в Барановичах и других городах

О мощных взрывах в Барановичах, Лунинце, Столине, Слуцке и других городах сообщили читатели Telegram-канала. Они отмечают, что звуки сильных хлопков раздались около 23:00 по местному времени (22:00 по Киеву).
"Подтверждаю сильный взрыв в Барановичах. Аж окна зазвенели. Таких взрывов я в жизни не помню", - написал один из читателей.
Звуки сильных хлопков читатели также услышали в следующих городах: Пинск, Клецк, Ганцевичи. Большинство этих населенных пунктов находятся в Брестской области.
В то же время, беларусский ресурс Медиа-Полесье сообщает, что взрыв на аэродроме - это плановое разрушение удаленного старого здания.
В Барановичах в районе 61-й авиабазы звучат взрывы и виден столб дыма. Об этом сообщает Intex-press со ссылкой на своих читателей.
Жители города сообщили, что звук от взрывов был слышен во всех районах Баранович, от взрывной волны дрожали стекла.
По словам военных, на авиабазе с помощью взрывчатки уничтожили старое здание. Как заявил изданию начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь Владимир Макаров, на 61-й авиабазе проводятся взрывные работы для уничтожения бетонного узла.
Он заверил, что шумно будет лишь сегодня и в ближайшие дни взрывов не будет.