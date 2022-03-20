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«ПИСЬМА ИЗ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»-5: бредо-биологическое. О летучих мышах, травящих «этнический «РуSSкАй МiРЪ» и несущих смерть "аднаму нароту"
20 марта 2022 | 11:25 , Сергей Гончаров, для "ТЕМЫ"
Что можно сказать о нарастающей рашистской истерии на предмет «секретных биологических лабораторий Пентагона в Украине»? Сказать можно многое. Но главный мессадж будет краток: не ваше свинособачье дело!
Мы должны сломать их волю, чтобы их пропаганда и цензура, работая на полную мощность, не сумели смягчить унизительное поражение.
После развала СССР не у дел оказалась масса спецов с определенными Know-How в ядерной, химической, биологической областях. Зачастую - с выраженным военным уклоном. Чтобы спецы не разбежались «по всяким иранам-КНДРам США срочно запустили программы «Партнерство ради мира». Все было достаточно просто: специалистам «критических сфер знаний» давали темы для исследований, платили неплохие деньги за исследования – лишь бы не разбежались по всему миру и не стали заниматься гадостями.
Эти программы также касались России. Но с ростом экономики и сворачиванием демократических реформ сотрудничество запада с Россией постепенно сворачивалось.
В прочих бывших союзных республиках СССР эти программы действуют по сей деньС годами они отчасти трансформировались, но в целом программы за исключением РФ остались. И работают вполне успешно по сей день.
США действительно финансируют биологические исследования в Украине.
Стаття I
Любое фармацевтическое производство, ориентированное на вакцины, сыворотки и пр. против каких-либо БВПА, сможет быстро перейти на производство биологического оружия. Его поражающим агентом будет то самое БВПА (или биохимически-близкородственные к нему), против которого оно делает эти вакцины и сыворотки.
Порой такая трансформация может быть молниеносной. Например, согласно мобилизационному плану Министерства здравоохранения СССР Абахмелский биохимический завод Министерства здравоохранения Грузинской ССР, производивший среди прочего вакцины и сыворотки против различных видов чумы, сибирской язвы и бруцеллёза, при немедленном переходе на режим военного времени и трехсменную работу мог уже на второй день после дня получения приказа частично переориентировать производство на выпуск соответствующего биологического оружия.
Что характерно: эти сведения были рассекречены лишь в Независимой Грузии. А в РФ до сих пор не рассекречены даже Постановления и Распоряжения Государственного Комитета обороны Союза ССР, касающиеся бактериологического оружия (так по 1980-е годы включительно именовали биологическое оружие, хотя строго говоря, тот же вирус – совсем не бактерия). Известно только, что за время существования ГКО было принято восемь таких документов. Для справки: ГКО Союза ССР был упразднен 4 сентября 1945 года…
Добавим также, что до сих пор остаются «на секретном хранении» и 19 Постановлений и Распоряжений ГКО, связанных с химическим оружием, и 17 документов ГКО, посвященных вывозу «особо ценного трофейного промышленного и научного оборудования» из побежденной Германии.
Но, мы немного отвлеклись. Проблема контроля откровенно говоря - самое слабое место Конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Это отмечалось многими еще при ее заключении и неоднократно становилось предметом взаимных «терок» и обвинений», порой весьма острых. Так, США официально обвиняли СССР в применении биологического оружия во время второй советской интервенции в Афганистан (1979-1989) и в предоставлении советского биологического оружия провьетнамско-просоветскому псевдокоммунистическому режиму в Лаосе для борьбы с местным повстанцами и партизанами.
Не секрет, что Конвенция далека от совершенства: она прямо разрешает «накопление биологических агентов и токсинов для профилактических и других мирных целей».
Со своей стороны, еще ельцинская и допримаковская Россия высказалась категорически против подхода,поддержанного подавляющим большинством стран-участниц переговоров, согласно которому под «навязчивые» проверки» должна была подпадать деятельность, связанная с любыми биологическими агентами, а не только с их «согласованным списком». Сторонники такого подхода резонно утверждали, что в нынешнюю эпоху бурного развития биологической науки и биотехнологий фактически невозможно составить сколько-нибудь стабильный «выборочный «контрольный список». Или в любой момент ранее безобидные биологические агенты можно будет эффективно использовать в военных целях или в ходе спецопераций. И эти процессы могут проходить с опережением корректировки «согласованных списков». В России же опасались (тоже не совсем без оснований, по правде говоря), что при отсутствии жестких определений - в результате проверок любая, даже незапрещенная деятельность, может быть представлена как нарушение («пробирка с биологическим оружием Саддама Хуссена» тогдашнего Госсекретаря США, генерала армии Колина Пауэлла» в Совете безопасности ООН в 2003 г. – тому подтверждение).
Для надзора за соблюдением Режима КБТО предполагалось создать Организацию по запрещению биологического оружия (ОЗБО), аналогичную уже действующей тогда ОЗХО – Организации по запрещению химического оружия, органу по мониторингу соблюдения Режима Конвенции по запрещению химического оружия. Ее штаб-квартиру планировалось разместить в Гааге (Нидерланды) или в той же Женеве. В конечном итоге, избрали Женеву.
Не может быть этого доступа ни пока продолжается эта война, ни в течении неопределенно-длительного срока после ее окончания. Как минимум, до демонтажа путинского режима (именно демонтажа режима, а не простого «ухода Кровавого Карлика»).
Сергей Гончаров
Автор - в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ Центра оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – также один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета Центра исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express)
Потери, понесенные русскими нацистами в ходе преступной агрессивной войны против Украины и Украинского Народа с 8.00 по Киеву (UTC+2:00) 15.03. по 8.00 по Киеву 19.03.2022 г. (в скобках – потери именно за период с 8:00 кск 18.03 по 8:00 кск 19.03):
Убитые и умершие от ран до эвакуации на батальонный или эквивалентный ему медпункт и выше – ок. 900 чел. русских нацистских оккупантов
Основные боевые танки – 62 (16)
Другие ББМ («боевые бронированные машины» – к ним относятся БМП, БТР, бронеавтомобили (БА), боевые разведывательные машины (БРМ), бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ), боевые машины поддержки танков (БМПТ), бронированные самоходные ПТРК) – 191 (22)
Ствольная артиллерия калибра 100 мм и выше (кроме минометов, безоткаток и зенитной) – 63 (0) ед.
Реактивная артиллерия (РСЗО) – 8 (0 ( )
(При этом, только во время очередной безуспешной попытки штурма Киева в ночь с 15-го на 16-е марта, захлебнувшейся еще на фазе артподготовки, немедленно переросшей в оказавшуюся безуспешной для врага контрбатарейную борьбу с артиллерией и минометным батареями войск Киевского оборонительного района – русских нацистский агрессор потерял 46 тяжелых артиллерийских орудий и РСЗО; это на настоящий момент самые высокие потери врага в артиллерии за одни сутки за все время начиная с 24 февраля)
Огневые средства ПВО – 8 (один ЗРК противника) ед. (потери по огневым средствам ПВО русских нацистских агрессоров приводятся без учета 23-мм спаренных зениток и ПЗРК)
Боевые самолеты (включая подбитые) – 14 (2)
Боевые и транспортно-боевые вертолеты (включая подбитые) – 20 (3 – все боевые)
Тяжелые и средние ударные, разведывательно-ударные и разведывательные БПЛА – 8 (5 – рекорд суточных потерь русских нацистов в этой категории боевой техники с самого начала нынешней фазы руSSко-украинской войны) (+ примерно 20 ед. легких и малых БПЛА, включая и неск. ударных)
Автомобильная техника (не считая автоцистерн и цистерн-прицепов, и не считая колесных тягачей и тракторов) – 274 (35) ед.
Разнообразная самоходная военная спецтехника – 11 (0) ед.
P.S. Сразу после 11:55 по Киеву в течение нескольких минут с удовольствием наблюдал демонстрацию «подавленности» наши ПВО/ПРО и контрбатарейной артиллерийской группировки в Киевском оборонительном районе. По нашему Голосеевскому проспекту, в безоблачный солнечный день, при видимости, как говорят летчики, «миллион на миллион», не торопясь, «вразвалочку» шла к фронту колонна тяжелых длинномерных военных грузовиков...))
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