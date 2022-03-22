ТЕМА

Військові відзначають про активізацію диверсантів в Києві. Й реагують...

22 марта 2022 | 07:39


У Києві активізувалися ворожі ДРГ.  Лише за одну добу, 21 березня, затримали 149 диверсантів.
Про це повідомляє Військова адміністрація Києва



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