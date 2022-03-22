ТЕМА

В Москве распространяется доносительство образца 37 года

22 марта 2022 | 09:17


В Москве в ночном клубе задержали Нину Золотухину, об этом она сама сообщила ОВД-Инфо. Кто-то вызвал на Золотухину полицию из-за антивоенной позиции, высказанной в разговоре. Девушку отвезли в ОВД «Басманный» и оставили на ночь.



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