В Москве распространяется доносительство образца 37 года

В Москве в ночном клубе задержали Нину Золотухину, об этом она сама сообщила ОВД-Инфо. Кто-то вызвал на Золотухину полицию из-за антивоенной позиции, высказанной в разговоре. Девушку отвезли в ОВД «Басманный» и оставили на ночь.

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