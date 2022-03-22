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Японский IT-гигант NEC порощался с Рашей
22 марта 2022 | 10:48
Японский IT-гигант NEC приостанавливает новые заказы, поставки и инвестиции в Россию
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