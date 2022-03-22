ТЕМА

Російський суд накинув Навальному строктрок.р

22 марта 2022 | 15:20

Адвокати обіцяють оскаржувати вирок.


Суд додав Навальному 9 років, а його адвокатів після суду увезли в автозаку, бо ті не звільнили проїжджу частину

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