ТЕМА

Россию массово покидают айтишники

22 марта 2022 | 17:20


Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК): Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов. «Первая волна - 50-70 тысяч человек уехали уже».

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