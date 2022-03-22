Россию массово покидают айтишники

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК): Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов. «Первая волна - 50-70 тысяч человек уехали уже».

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