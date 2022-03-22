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РФ возбудило дело против Невзорова
22 марта 2022 | 19:22
Журналиста разыскивают.
СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Следствие принимает меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения следственных и процессуальных действий.
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