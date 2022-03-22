РФ возбудило дело против Невзорова

Голова Верховної Ради України Олександр Мороз, ліворуч, перед початком товариського матчу з футболу між збірними Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України в Києві, у суботу, 8 вересня 2007 р. Гості виграли з рахунком 6 : 1. Фото Євгена Орловського

СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Невзорова по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Следствие принимает меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения следственных и процессуальных действий.