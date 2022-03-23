РФ в очередной раз "отодвинула" выпуск своего ланера

23 марта 2022 | 20:32

Серийное производство российского, "не имеющего аналогов в мире" самолёта МС-21, запустить который обещали ещё в 2017 году, перенесли на 2024 год.



С учётом того, что в самолёте более 60% это иностранные комплектующие, а остальные 40% российского производства производящиеся из иностранных компонентов, даже такая перспектива - крайне сомнительна.



Да и зачем в России будут нужны самолеты в 2024 году?