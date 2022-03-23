ТЕМА

РФ в очередной раз "отодвинула" выпуск своего ланера

23 марта 2022 | 20:32


Серийное производство российского, "не имеющего аналогов в мире" самолёта МС-21, запустить который обещали ещё в 2017 году, перенесли на 2024 год.

С учётом того, что в самолёте более 60% это иностранные комплектующие, а остальные 40% российского производства производящиеся из иностранных компонентов, даже такая перспектива - крайне сомнительна.

Да и зачем в России будут нужны самолеты в 2024 году?



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© фото: Олег Ельцов

   
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