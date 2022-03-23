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РФ в очередной раз "отодвинула" выпуск своего ланера
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Серийное производство российского, "не имеющего аналогов в мире" самолёта МС-21, запустить который обещали ещё в 2017 году, перенесли на 2024 год.
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