Под Харьковом у русских - 400 свеженьких "200"

23 марта 2022 | 20:47

Российские войска продолжают попытки прорыва в Харьков. Но наши ВСУ отбивают вражеские атаки, нанося при этом значительные потери оккупантам.

Очередное поражение русская армия потерпела в районе Изюма, где она пытается сосредоточить свои силы. Вооруженные силы Украины не только не допустили продвижения врага, но еще и разгромили его позиции.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, россияне уже неоднократно получали позорные поражения вблизи Изюма. И этой доброй традиции они придерживаются и в дальнейшем.

Во время последних атак враг потерял около 400 человек личного состава и десятки единиц техники, – отчитался Синегубов.

Тем временем ВСУ держат под контролем перемещение вооруженных сил оккупантов, не теряя при этом свои позиции.

Поскольку оккупанты уже поняли, что прорваться в Харьков им не по силам, они активно обстреливают город издалека. По словам главы ОВА, за минувшие сутки, 22 марта, российские войска нанесли 32 удара по городу.

Также защитники Харькова отметили активность противника в применении реактивных систем залпового огня (280 раз) и танковых ударов (9 раз).