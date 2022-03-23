ВВС Украины побеждают Россию в воздухе – The New York Times

23 марта 2022 | 20:56

«Одним из самых больших сюрпризов этой войны стало то, что Россия не смогла победить Воздушные силы Украины», — пишет The New York Time.

Военные обозреватели предполагали, что РФ быстро уничтожит или парализует противовоздушную оборону и военную авиацию Украины. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого над страной бушуют воздушные бои в стиле Top Gun, редкие в современной войне.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит, что украинские летчики эффективны потому, что работают на своей земле. В то же время противник влетает в зону действия украинской системы противовоздушной обороны.

О «впечатляющей производительности» украинских летчиков говорит генерал-лейтенант армии США в отставке Дейв Дептула, который в свое время планировал воздушную кампанию в рамках операции «Буря в пустыне» в Ираке. Их мастерство, по мнению Дептулы, является решающим в условиях, когда Россия имеет преимущество в количестве самолетов.

NYT рассказывает историю украинского летчика Андрея, который пилотирует истребитель Су-27. Он говорит, что никогда не думал, что ему придется участвовать в реальной войне. Рассказывает, что россияне летают на более современных Су-30, Су-34 и Су-35. Андрей сбил не один такой – но сколько конкретно, рассказать не может.

Украинский летчик признается: после того, как удается сбить российский самолет, он счастлив — тот больше не будет бомбить мирные города. «А, как мы видим на практике, это именно то, что делают российские самолеты», — добавляет он.

В современной войне бои воздух-воздух были редкостью, за последние десятилетия были лишь отдельные примеры. Украинские ВВС действуют почти в условиях полной секретности. По данным аналитиков, РФ совершает около 200 самолето-вылетов в день, а Украина — от 5 до 10. Несмотря на это успехи украинских летчиков признают на Западе.

ВВСУ смогли защитить силы на земле и предотвратить более активные бомбардировки украинских городов. По данным брифинга Алексея Арестовича количество сбитых самолетов противника на утро 23 марта перевалило за сто (105). Это больше пяти авиационных полков или отдельная воздушная армия.