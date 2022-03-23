Сирийцы не спешат умирать в Украине

23 марта 2022 | 21:45

Сирія не виконує перед Росією обіцянку постачати найманців для війни в Україні, - українська розвідка Російські оперативники намагаються домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки. Влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"22 березня відбулась зустріч між командувачем 8 бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра і генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання в південних провінціях Сирії). Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не дав чіткої відповіді", - зазначили в українській розвідці.

Після цієї розмови сирійська сторона пообіцяла, що вийде на зв'язок після того, як проконсультується з "іншими представниками керівного складу 8 бригади".

У ГУР зазначили - є інформація, що наразі російські оперативники намагаються домовитися про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

"Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ... Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", - зауважили в ГУР.

Нагадаємо, 7 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників в американській владі опублікувало матеріал про те, що Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ.

13 березня ГУР Міноборони України повідомило, що РФ уже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії.

Днями українська розвідка заявила, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.