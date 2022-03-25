|
МВФ оценил падение украинской экономики в 35%
25 марта 2022 | 20:06
МВФ предварительно оценивает падение экономики Украины от войны с Россией в 35%. Об этом рассказал в интервью НВ замдиректора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Корреспондент.
"Исходя из похожих военных конфликтов, у МВФ есть методология расчета предварительных потерь, по ней Украина потеряет до 35% ВВП. Но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату", - сказал он
Рашкован отметил, что прогнозы следует строить, имея понимание конечной точки войны, а этого сейчас нет ни для Украины с точки зрения разрушений, ни для страны-агрессора с точки зрения падения ее экономики вследствие санкционного давления.
"К тому же сейчас переговорная позиция, благодаря усилиям ВСУ, у нас очевидно лучше, чем была десять дней назад. Также понятно, что если Путин не будет идти на какие-либо условия, которые для нас будут удобоваримыми, то падение российской экономики будет еще большим, и это тоже нужно учитывать", - добавил он.
Отметим, в Кабмине считают, что из-за войны с Россией Украина может потерять до половины экономики.
также читайте
[23.03.2022]
[23.03.2022]
[22.03.2022]
[22.03.2022]
[22.03.2022]
|
по теме
Акции «Газпрома» обвалились после отказа Европы платить рублями за газ — The Moscow Times
25. 03. 2022 | 21:29
Акции «Газпрома» резко подешевели на Московской бирже в пятницу, возглавив падение сырьевых экспортеров, после того как ключевые страны ЕС отвергли ультиматум путина, потребовавшего платить рублями за российский газ.
Forbes: каждая пятая компания в РФ сокращает сотрудников
25. 03. 2022 | 21:15
Кожна п’ята російська компанія змушена скорочувати співробітників або відправляти їх у просту через кризу, яка почалася після вторгнення Росії в Україну. Про це пише російський Forbes із посиланням на опитування сервісу Актіон Бухгалтерія, повідомляє Новое время.
ВЧернигове разрушили последний - второй мост через Десну
25. 03. 2022 | 20:44
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов находится в условном оперативном окружении врага. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Сирийцы не спешат умирать в Украине
23. 03. 2022 | 21:45
Сирія не виконує перед Росією обіцянку постачати найманців для війни в Україні, - українська розвідка Російські оперативники намагаються домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки. Влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»