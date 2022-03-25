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МВФ оценил падение украинской экономики в 35%

25 марта 2022 | 20:06

МВФ предварительно оценивает падение экономики Украины от войны с Россией в 35%. Об этом рассказал в интервью НВ замдиректора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Корреспондент.


"Исходя из похожих военных конфликтов, у МВФ есть методология расчета предварительных потерь, по ней Украина потеряет до 35% ВВП. Но это исходя из сегодняшней ситуации и динамики последних нескольких дней, когда у нас не самая высокая интенсивность обстрелов и есть переговорный процесс, который чисто теоретически может привести к какому-нибудь результату", - сказал он 

Рашкован отметил, что прогнозы следует строить, имея понимание конечной точки войны, а этого сейчас нет ни для Украины с точки зрения разрушений, ни для страны-агрессора с точки зрения падения ее экономики вследствие санкционного давления.

"К тому же сейчас переговорная позиция, благодаря усилиям ВСУ, у нас очевидно лучше, чем была десять дней назад. Также понятно, что если Путин не будет идти на какие-либо условия, которые для нас будут удобоваримыми, то падение российской экономики будет еще большим, и это тоже нужно учитывать", - добавил он.

Отметим, в Кабмине считают, что из-за войны с Россией Украина может потерять до половины экономики.



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