ВЧернигове разрушили последний - второй мост через Десну

25 марта 2022 | 20:44

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов находится в условном оперативном окружении врага. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, на сегодняшний день Чернигов “отрезан” от остальной Украины, поскольку пришлось закрыть последний пешеходный мост через Десну. Он был разрушен ракетой оккупантов.



Чаус отметил, что ночь в Чернигове прошла спокойно, но утром обстрелы возобновились как авиацией, так и артиллерией и минометами оккупантов.



Глава ОВА подчеркнул, что боевые действия для освобождения города продолжаются. Украинские защитники дают отпор врагу как в самом городе, так и окраинах.



Кроме того, власти имеют “план Б” для сообщения с другими регионами.