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Forbes: каждая пятая компания в РФ сокращает сотрудников

25 марта 2022 | 21:15

Кожна п’ята російська компанія змушена скорочувати співробітників або відправляти їх у просту через кризу, яка почалася після вторгнення Росії в Україну. ﻿Про це пише російський Forbes із посиланням на опитування сервісу Актіон Бухгалтерія, повідомляє Новое время.


Близько 20% російських компаній скоротили або відправили до простого співробітника на тлі кризи, яка почалася після вторгнення Росії в Україну.

Понад третина респондентів ( 37,5%) заявили, що протягом останнього місяця втрачають виторг і клієнтів, ще 19% - втрачають постачальників.

Близько 29% опитаних російських компаній отримали падіння виручки в 25-50%, у 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%. У 31,2% опитаних компаній виторг із кінця лютого впав не більш ніж на 10-25% від показників попередніх місяців. Близько 23% компаній кажуть, що їхня виручка не змінилася або зросла. Зупинили роботу 3,5% опитаних компаній.

Приблизно 17,5% компаній змушені скорочувати витрати, а 6,7% міняти логістику.

Раніше речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков поскаржився, що економічна війна, розпочата проти РФ за повномасштабне вторгнення в Україну, «безпрецедентна» .



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