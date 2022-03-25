Акции «Газпрома» обвалились после отказа Европы платить рублями за газ — The Moscow Times

25 марта 2022 | 21:29

Акции «Газпрома» резко подешевели на Московской бирже в пятницу, возглавив падение сырьевых экспортеров, после того как ключевые страны ЕС отвергли ультиматум путина, потребовавшего платить рублями за российский газ.

Как сообщает The Moscow Times, стоимость бумаг «Газпрома» по итогам завершения торгов снизилась на 12,2%. Если говорить о цифрах, то акции компании подешевели на 732 млрд рублей за день.

Эксперты считают, что снижение стоимости бумаг газового монополиста объясняется рисками уменьшения поставок «голубого топлива» на европейский рынок.

23 марта Путин поручил перейти на расчеты в рублях при поставках газа в «недружественные страны», на которые, по его словам, приходится 70% экспорта «Газпрома».