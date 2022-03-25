ТЕМА

Акции «Газпрома» обвалились после отказа Европы платить рублями за газ — The Moscow Times

25 марта 2022 | 21:29

Акции «Газпрома» резко подешевели на Московской бирже в пятницу, возглавив падение сырьевых экспортеров, после того как ключевые страны ЕС отвергли ультиматум путина, потребовавшего платить рублями за российский газ.


Как сообщает The Moscow Times, стоимость бумаг «Газпрома» по итогам завершения торгов снизилась на 12,2%. Если говорить о цифрах, то акции компании подешевели на 732 млрд рублей за день.

Эксперты считают, что снижение стоимости бумаг газового монополиста объясняется рисками уменьшения поставок «голубого топлива» на европейский рынок.

23 марта Путин поручил перейти на расчеты в рублях при поставках газа в «недружественные страны», на которые, по его словам, приходится 70% экспорта «Газпрома».



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

На снимке второй гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, с которого всё и началось. Новенькие леса из досок на останках механизмов сделаны для удобства следственной бригады, которая работает на месте. Пока не закончена эта работа, ни о каком дальнейшем продвижении по восстановлению работы Станции не может быть и речи. Разные люди называют разные сроки ввода в действие первых трех агрегатов, которые пострадали меньше остальных. Вся Саяно-Шушенская заработает в прежнем режиме лет через пять, не раньше. Только находясь здесь, понимаешь какую колоссальную работу предстоит сделать. Кажется, легче построить новую станцию, чем разобрать это гигантское количество искореженного металла и восстановить машинный зал.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100