Подростков арестовали за атаки на Microsoft и Nvidia

По информации агентства, расследование ведется в отношении хакерской группы Lapsus$, и задержания последовали за заявлением исследователей в сфере кибербезопасности о том, что организатором серии кибератак мог быть 16-летний подросток.

Полиция Лондона задержала 7 человек по делу о кибератаках против Microsoft и Nvidia, их возраст – от 16 лет до 21 года, передает Блумберг со ссылкой на источник.