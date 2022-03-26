ТЕМА

Подростков арестовали за атаки на Microsoft и Nvidia

26 марта 2022 | 08:12

Полиция Лондона задержала 7 человек по делу о кибератаках против Microsoft и Nvidia, их возраст – от 16 лет до 21 года, передает Блумберг со ссылкой на источник.


По информации агентства, расследование ведется в отношении хакерской группы Lapsus$, и задержания последовали за заявлением исследователей в сфере кибербезопасности о том, что организатором серии кибератак мог быть 16-летний подросток.



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