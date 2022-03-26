Голова української розвідки пообіцяв "справжнє пекло" для росіян

Україна створила в тилу окупаційних російських військ загони партизанів, до яких входить дуже багато людей. Начальник Головного

Про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню The Nation.

Начальник ГУР МО України зазначив, що одним із важливих завдань української воєнної розвідки є організація партизанського руху в тилу противника. Відмовившись навести деталі такого руху, Кирило Буданов зауважив: "Скажу, що скоро настане весна, наші ліси зазеленіють, а для агресора відкриється справжнє пекло".

За його словами, війна увійшла в нову фазу, коли росіяни почали обстрілювати українські міста та уникати наземних зіткнень.

"Росіяни – боягузи, бо вони бомбардували та обстрілювали наших мирних людей, наші лікарні, наші театри та пологові будинки", – сказав генерал Буданов.

Водночас, за його словами, попри відносний успіх українських військових у стримуванні росіян, "ситуація дуже складна".

"У нас на території є великі російські війська, які оточили міста України. Щодо перспектив миру, то, всупереч переговорам, вони все ще залишаються туманними і непередбачуваними", – пояснив керівник військової розвідки.

Буданов наголосив, що не схильний довіряти росіянам.

"Російська сторона ніколи не була передбачуваною в разі переговорів. Наша країна розуміє, з ким маємо справу, і ми не очікуємо тут жодного дива. Ми маємо справу з армією злочинців, грабіжників, найманців, і ми готові боротися і перемагати", – сказав він.

На думку Буданова, російське командування зробило чимало прорахунків, чим скористалися ЗСУ.

"Українська армія показала, що російська армія як друга армія у світі – це великий міф, просто середньовічна концентрація живої сили, старі методи ведення війни", – вважає керівник української розвідки.

Генерал Кирило Буданов сподівається, що наприкінці війни Україна нарешті зможе розгорнути повністю функціональну систему протиповітряної оборони та шукати міжнародних гарантій, які забезпечать їй мир.