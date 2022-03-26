На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів

26 марта 2022 | 06:30

Правоохоронці закликали населення не зберігати вдома небезпечні знахідки, щоб не наражати себе і рідних на небезпеку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронці вилучили в жителів Полтавської області чимало техніки і зброї, яку люди незаконно зберігали вдома.

Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За інформацією очільника обласної поліції Євгена Рогачова, вдалося вилучити:

11 танків,

2 бронеавтомобілі,

8 кулеметів,

9 автоматів,

5 гвинтівок,

10 пістолетів,

близько 4000 патронів різного калібру,

14 гранат

близько 200 одиниць інших боєприпасів.

"Розслідується 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.