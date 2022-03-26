Відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами», – міністр економіки Німеччини

26 марта 2022 | 06:38

До середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.

Німеччина скорочує свою залежність від російських енергоносіїв швидше, ніж прогнозували. Зокрема, країна планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі до середини літа і майже припинити імпорт до кінця цього року.

Про це заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє The New York Times.

Купівлю російського вугілля Німеччина скоротить удвічі уже в «найближчі тижні», зазначив він, додавши, що до середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.

«Ми доклали інтенсивних зусиль упродовж останніх тижнів разом з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб імпортувати менше викопної енергії з Росії та розширити базу поставок», – сказав Роберт Габек.

Німеччина скорочує свою залежність від російських енергоносіїв швидше, ніж прогнозували. Зокрема, країна планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі до середини літа і майже припинити імпорт до кінця цього року.

Про це заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє The New York Times.

Купівлю російського вугілля Німеччина скоротить удвічі уже в «найближчі тижні», зазначив він, додавши, що до середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.

«Ми доклали інтенсивних зусиль упродовж останніх тижнів разом з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб імпортувати менше викопної енергії з Росії та розширити базу поставок», – сказав Роберт Габек.