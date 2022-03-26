Reuters та Bloomberg стверджують, що Росія змінила свої цілі у війні з Україною, щоб Путін міг оголосити про перемогу

26 марта 2022 | 06:41

Москві шукає можливість завершити цю війну таким чином, щоб вона могла заявити про перемогу для внутрішньої аудиторії.

Росія переформулювала свої військові цілі в Україні таким чином, щоб президенту Володимиру Путіну було легше заявити про перемогу попри те, що російська армія зазнала принизливих невдач.

Про це пише агенція Reuters.

24 лютого, коли Росія напала на Україну, вона вимагала зміни влади, «денацифікації», «демілітаризації» України, згоди на нейтральний статус та визнання Криму російським.

Однак 26 березня начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський заявив, що справжньою метою є «звільнення» Донбасу.

«Основні завдання першого етапу операції в цілому виконано, – сказав він. – Бойовий потенціал Збройних Сил України значно знижений, що... дає змогу сконцентрувати наші основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу».

Однак, якби захоплення всього Донбасу було метою з самого початку, Росії не потрібно було вдаватися до нападу з півночі, півдня та на сході України, зазначає Reuters.

«Очевидно, що вони повністю провалилися у всьому, що задумали, і тому тепер вони переформульовують мету, щоб оголосити перемогу», – заявив генерал Бен Ходжес, колишній командувач збройними силами США в Європі. – Очевидно, що вони не мають можливості продовжувати тривалі широкомасштабні наступальні операції... Їхні логістичні проблеми були очевидні для всіх, у них серйозні проблеми з людською силою, а опір був набагато вище того, що вони могли собі уявити».

«Початкова стратегія (Росії, – LB.ua) полягала в тому, щоб обезголовити український уряд або спричинити його крах, просто ввівши війська в країну. Очевидно, цього не сталося, якраз навпаки», – зазначив Нік Рейнольдс, військовий аналітик британського Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень.

На думку генерала Ходжеса, якщо Україна отримає в якості допомоги ракети великої дальності, артилерію та безпілотники, то зможе перейти від оборони до атаки.

У свою чергу, агенція Bloomberg також констатує, що заява росіян про те, що вони зосереджують зусилля Донбасі після місяця війни, «потенційно є ознакою того, що Москва відступає від сподівань захопити більші території країни».

Агенція зазначає, що за офіційними оцінками НАТО втрати російської армії складають від 7 000 до 15 000 убитими та від 30 000 до 40 000 пораненими.

Майкл Кофман, фахівець з російських військових у CNA, вашингтонського аналітичного центру, сказав, що Росія, схоже, «переглядає цілі війни», намагаючись «визначити пріоритети, де вони можуть насправді досягти певного військового успіху».

«Це дає Москві можливість завершити цю війну таким чином, щоб вона могла заявити про перемогу для внутрішньої аудиторії, – зазначив він. – Політично Росія програє. У військовому плані все менш зрозуміло. Російські війська втратили швидкість і не змогли досягти більшості своїх цілей. Але це перша глава війни. Важко сказати, чи ми близькі до початку, середини чи кінця конфлікту».