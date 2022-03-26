Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич

26 марта 2022 | 06:44

РФ змінила тактику і відстежує українські засоби ППО та артилерію, а також розпочала мобілізацію в Дагестані.

Інформація про те, що в Росії закінчуються ресурси для війни проти України, не відповідає дійсності.

Про це на брифінгу в UkraineMediaCentre повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

"Чи є у противника сили? Звичайно, є. Оці всі гучні заяви, що в нього там ракети закінчуються - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що це, скажімо, не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, наших військових об'єктах", - сказав Грузевич.