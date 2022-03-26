|
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
26 марта 2022 | 06:44
РФ змінила тактику і відстежує українські засоби ППО та артилерію, а також розпочала мобілізацію в Дагестані.
Інформація про те, що в Росії закінчуються ресурси для війни проти України, не відповідає дійсності.
Про це на брифінгу в UkraineMediaCentre повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.
"Чи є у противника сили? Звичайно, є. Оці всі гучні заяви, що в нього там ракети закінчуються - за інтенсивністю обстрілів ми спостерігаємо, що це, скажімо, не так. Противник активно веде вогонь, особливо по військовій інфраструктурі, наших військових об'єктах", - сказав Грузевич.
За його словами, РФ наразі змінила тактику і відстежує українські засоби ППО, повітряних сил та артилерію.
"Я сміло можу заявити - він (ворог. - LB) цього боїться", - додав Грузевич.
Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що Росія в Дагестані проводить мобілізацію і підтягує свіжі сили.
"Але щоб вони опинилися біля Києва, потрібен час. З повітря ці сили не з'являться. Сили в нього ще є, і він найближчим часом намагатиметься вводити їх у дію", – підкреслив Грузевич.
Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що "Російська Федерація витратила свої ресурси. Спроби перекинути найманців із Сирії та Лівії, свої підрозділи з Далекого Сходу поки що не вдаються, тобто вони не мають резервів як за нашою оцінкою, так і за оцінкою західних фахівців".
также читайте
[25.03.2022]
[25.03.2022]
[23.03.2022]
|
по теме
Подростков арестовали за атаки на Microsoft и Nvidia
26. 03. 2022 | 08:12
Полиция Лондона задержала 7 человек по делу о кибератаках против Microsoft и Nvidia, их возраст – от 16 лет до 21 года, передает Блумберг со ссылкой на источник.
Reuters та Bloomberg стверджують, що Росія змінила свої цілі у війні з Україною, щоб Путін міг оголосити про перемогу
26. 03. 2022 | 06:41
Москві шукає можливість завершити цю війну таким чином, щоб вона могла заявити про перемогу для внутрішньої аудиторії.
Відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами», – міністр економіки Німеччини
26. 03. 2022 | 06:38
До середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
26. 03. 2022 | 06:30
Правоохоронці закликали населення не зберігати вдома небезпечні знахідки, щоб не наражати себе і рідних на небезпеку.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»