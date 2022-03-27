ТЕМА

Погребинський затриманий

27 марта 2022 | 16:51


Після вчорашнього обшуку було затримано проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах. Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сиднейский музей полиции и юстиции

Сидней, начало 1940-х. Авария автомобиля.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100