Погребинський затриманий

27 марта 2022 | 16:51

Після вчорашнього обшуку було затримано проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах. Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Михайла Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.